राज्य में महंगी हुई शराब, प्रति बोतल 30 रुपए तक लगा सरचार्ज

जयपुर

Liquor becomes expensive : राज्य सरकार ( state government ) ने शराब पर सरचार्ज ( surcharge on liquor ) लगा दिया है। ये सरचार्ज शराब की मात्रा के आधार पर प्रति बोतल के हिसाब से लगाया गया है। सरकार ने डेढ़ रुपए से लेकर 30 रुपए तक का सरचार्ज लगा दिया है। सरचार्ज लगने से शराब के दाम बढ़ ( Liquor becomes expensive ) जाएंगे। राज्य सरकार ने भारत निर्मित विदेशी शराब, बीयर, राजस्थान निर्मित शराब, देशी शराब के साथ बीआईओ पर सरचार्ज लगाने की अधिसूचना जारी की है। वित्त विभाग के टैक्स डिविजन के संयुक्त सचिव ओंकार मल राजोतिया की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं को कम करने के उद्देश्य से सरकार ने यह सरचार्ज लगाया है।

सूखा, बाढ़, महामारी, सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी बीमारियाँ, आग इत्यादि के लिए सरचार्ज राशि का इस्तेमाल किया जा सकेगा। गौरतलब है कि लॉकडाउन के दौरान राज्य में आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होने से सरकार को राजस्व प्राप्ति का नुकसान उठाना पड़ा है। अब सरकार आर्थिक गतिविधियों के साथ ही आर्थिक प्रबंधन को सुधारने के लिए राजस्व प्राप्ति के लिए तरह तरह के कदम उठा रही है। पिछले दिनों अतिरिक्त आबकारी शुल्क लगाया गया। फिर राज्य सरकार ने राजस्थान निर्मित शराब पर भी सरचार्ज लगाने की अधिसूचना जारी की। राजस्थान निर्मित शराब की बिक्री पर देय कर पर सरचार्ज लगाया गया। अब वित्त विभाग ने शराब की मात्रा और प्रति बोतल के हिसाब से अलग अलग सरचार्ज लगाने की अधिसूचना मंगलवार को जारी की है।



सरकार ने इस इस तरह लगाया सरचार्ज

भारत निर्मित विदेशी शराब

180 एमएल की बोतल पर 5 रुपए

375 एमएल की बोतल पर 5 रुपए

750 एमएल की बोतल पर 10 रुपए

ब्रीजर पर 5 रुपए

मिनिएचर और अन्य पैकिंग पर 5 रुपए

बोतल बंद विदेशी आयातित शराब की 750 एमएल पर 30 रुपए

बीयर की 650 एमएल की बोतल पर 20 रुपए

बीयर की 350 एमएल की बोतल और अन्य पैकिंग पर 5 रुपए

500 एमएल की बोतल पर 20 रुपए

देशी शराब की प्रत्येक बोतल पर 1.50 रुपए

राजस्थान निर्मित शराब की बोतल पर 1.50 रुपए