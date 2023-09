बधिर व्यक्तिओं की भाषा सम्बन्धी समस्याओं के समाधान के लिए विशेष क्यू-आर कोड का दिया लाईव डेमो

जयपुर Sep 26, 2023

जयपुर। सडक सुरक्षा एवं जागरूकता कक्ष यादगार अजमेरी गेट पर 66वें अंतराष्ट्रीय बधिर दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया।

जयपुर। सडक सुरक्षा एवं जागरूकता कक्ष यादगार अजमेरी गेट पर 66वें अंतराष्ट्रीय बधिर दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बधिर व्यक्तिओं की भाषा सम्बन्धी समस्याओं के समाधान के लिए नुपूर संस्थान की ओर से तैयार कराए गए विशेष क्यू-आर कोड का लाईव डेमो दिया गया। साथ ही आज के विशेष दिवस को प्रदेश भर से आए बधिर युवाओं के साथ केक काटकर मनाया गया।

इस अवसर पुलिस उपायुक्त यातायात प्रहलाद सिंह कृष्णियॉं ने कहा कि वर्ष 1958 से प्रति वर्ष 26 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय बधिर दिवस को मनाया जाता है। नुपूर संस्थान के सहयोग द्वारा इस दिशा में किए गए कार्य सराहनीय है। क्यू-आर कोड तकनीक के नवाचार से अपराध पर नियंत्रण एवं बधिर व्यक्तिओं को आवश्यकता पडने पर मदद मिलेगी। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर महानगर प्रथम, जयपुर समरेंद्र सिंह सिकरवार, सचिव (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश) ने कहा कि लम्बे समय तक न्यायिक सेवाओं में रहते हुए यह देखने में आया कि सांकेतिक भाषा के भाषियों की उपलब्धता नहीं मिलने पर पीडित को न्याय दिलवाने में काफी समय जाता है। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर महानगर प्रथम विक्रम सिंह भाटी ने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण में दुभाषियों को जोडकर पीडित वर्ग को विधिक सहायता उपलब्ध कराने में प्रयास किए जाएंगे। राजस्थान पुलिस बधिर सहायता केंद्र संस्थापक सचिव नुपूर संस्थान मनोज भारद्वाज ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि अंतरराष्ट्रीय बधिर दिवस के उपलक्ष्य में इस सप्ताह की थीम "A World Where Deaf People Every where Can Sign Anywhere!"रही।