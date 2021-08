एलएलबी और बीए- एलएलबी एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट से

राजस्थान विश्वविद्यालय (Rajasthan University) ने एलएलबी और बीए- एलएलबी (LLB and BA- LLB) में इस बार फिर एडमिशन एंट्रेस टेस्ट के आधार पर (Admission on the basis of Entrance Test) ही होगा। विवि प्रशासन (university administration) ने एडमिशन के लिए तैयारी शुरू कर दी है।विश्वविद्यालय (University) ने एलएलबी (LLB) के लिए होने वाले यूलेट और बीए- एलएलबी में एडमिशन के लिए होने वाले रूलेट एंट्रेंस टेस्ट के कन्वीनर भी नियुक्त कर दिए हैं। यूलेट के लिए लॉ फेकल्टी के डीन डॉ. जी एस राजपुरोहित और बीए- एलएलबी में एडमिशन के लिए रूलेट कराने के लिए डॉ. संजुला थानवी को कन्वीनर बनाया गया है। विश्वविद्यालय के लॉ कॉलेज मार्निंग और इवनिंग (University Law College Morning and Evening) में मिलाकर तीन वर्षीय एलएलबी में 600 और पंचवर्षीय लॉ कॉलेज में बीए एलएलबी की 120 सीटें हैं। पिछले साल कोविड के कारण लॉ और अन्य कोर्सेज में बिना एंट्रेंस टेस्ट सिर्फ प्रतिशत के आधार पर एडमिशन हुए थे।