छोटे दुकानदारों ने बदला तरीका, सब्जी-फल और राशन की होम डिलीवरी

जयपुरPublished: Mar 13, 2023 12:41:42 pm Submitted by: Ashwani Kumar

परकोटे से लेकर बाहर के बाजारों में ग्राहक के घर तक पहुंचा रहे सामान

वॉट्सऐप पर ऑर्डर करो, थोड़ी देर बाद सामान आ जाता है घर

जयपुर. ऑनलाइन कम्पनियों (Online grocery Company)के दबदबे और प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए छोटे दुकानदारों (Local Shopkeeper of jaipur) ने तरीका बदल लिया है। वर्षों से जिस दुकान पर जाकर रसोई आदि का सामान लेकर आ रहे थे। उस दुकान से अब होम डिलीवरी (home delivery) शुरू हो गई है। यही सुविधा सब्जी और फल (vegetable and friut) विक्रेताओं ने भी शुरू कर दी है। अब घर बैठे वॉट्सऐप पर ऑर्डर (whatsapp order) करो और थोड़ी देर में सामान घर पर पहुंच जाता है। पेमेंट की सुविधा कैश के साथ ऑनलाइन (COD And Online) भी दी जा रही है।