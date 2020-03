लॉक डाउन के बीच घरों के ताले टूटे, लाखों का माल पार

जयपुर. लॉक डाउन के बीच पुलिस गश्त को ठेंगा दिखाकर (Lock of two houses broken between lock down, goods worth millions crossed) चोर दो मकानों का ताला तोड़ लाखों रुपए का सामान व सोने-चांदी के जेवरात चुरा ले गए।

जयपुर. लॉक डाउन के बीच पुलिस गश्त को ठेंगा दिखाकर (Lock of two houses broken between lock down, goods worth millions crossed) चोर दो मकानों का ताला तोड़ लाखों रुपए का सामान व सोने-चांदी के जेवरात चुरा ले गए। लॉक डाउन की वजह से पुलिस क्षेत्र में लगातार गश्त कर रही है, लेकिन पुलिस गश्त के बीच ही चोर रात के समय रामनगरिया थाने के तिरुपति नगर के सुनिल कुमार के मकान में घुसे। चोरों ने मुख्य दरवाजे का तोड़ अंदर प्रवेश किया, जहां कमरे में रखी आलमारी का लॉक तोड़ दिया। आलमारी से सोने-चांदी के जेवरात चुरा लिए। चोर मकान से कीमती घरेलू सामान भी अपने साथ ले गए। सुबह के समय पता चलने पर परिजनों ने पुलिस को चोरी की जानकारी दी। पुलिस ने मौका-मुआयना किया। इसी प्रकार चोरी की दूसरी वारदात मालपुरा गेट थाना क्षेत्र के सुभाष कॉलोनी मोहम्मद के घर में हुई। मोहम्मद के घर से लाखों रुपए का सामान पार हो गया। चोर घरेलू सामान चुरा कर ले गए। इसकी प्राथमिकी मालपुरा गेट थाने में दर्ज कराई गई है।

इन स्थानों से भी हो चुकी चोरी

इनसे पहले भी लॉक डाउन के बीच चोरी की आधा दर्जन से (Lock of two houses broken between lock down, goods worth millions crossed) अधिक वारदातें चुकी है। चोरी की प्राथमिकी संबंधित थानों में दर्ज कराई गई। लेकिन चोरों का सुराग पुलिस नहीं लगा पाई। लॉक डाउन की शुरुआत में करधनी थाना क्षेत्र की जगदम्बा कॉलोनी में इन्द्रसिंह राजपूत के घर में चोरी हुई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार इन्द्रसिंह के घर के दरवाजे का ताला तोड़ चोर अंदर घुसे, एक कमरे में रखी आलमारी का लॉक तोड़ चोर सोने-चांदी के जेवरात, नकदी व घरेलू सामान को चुरा कर ले गए। इसी प्रकार चोरों ने सोडाला थाना क्षेत्र में सोने-चांदी की दुकानों का ताला तो़ड लाखों रुपए के सोने-चांदी के जेवरात तथा तिजोरी से नकदी चुरा ले गे। समीप की एक किराणे की दुकान पर हाथ साफ कर गए। हमेशा की तरह सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका-मुआयना किया तथा सीसीटीवी फुटेज खंगाला, लेकिन चोरों का सुराग नहीं लगा पाई है। सांगानेर, करधनी व सांगानेर थाने क्षेत्र के घर व दुकानों में लॉक डाउन के दौरान चोरी की वारदाते हो चुकी है।

सरकारी कार्यालयों से भी सामान चुराया था

चोरों ने लॉक डाउन के बीच पुलिस के सख्त पहरे के बाद भी सरकारी कार्यालय, घर, दुकान में चोरों की वारदातों को अंजाम दिया। चौमूं के जलदाय विभाग कार्यालय का दरवाजा तोड़ रात के समय चोर अंदर घुसे। कमरे में रखे लोहे के उपकरण में लोहे के उपकरण, मीटर तथा परिसर में पड़े अन्य सामान को चुरा कर ले गए। चोर आरएसी के दूरसंचार कार्यालय से केबल चोरी कर ले गए थे। इसकी प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई। लेकिन पुलिस चोरों का सुराग नहीं लगा पाई है।

पुलिस की गश्त पर सवाल

राजधानी में लगातार चोरी की वारदातों से पुलिस गश्त पर सवाल उठने लगे हैं। पुलिस प्रभावी तरीके से रात के समय गश्त करने का दावा करती। लेकिन यह गश्त अभी सिर्फ दिखावा ही साबित हो रही है। इस कारण चोर आए दिन घर, दुकान व सरकारी कार्यालयों को निशाना बन रहे हैं। पीड़ित लोग संबंधित थानों में प्राथमिकी दर्ज कराए हैं। इसके बाद भी पुलिस चोरों की गैंग को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। जिससे चोरों के हौंसले बढ़ रहे हैं