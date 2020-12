Corona Update- जयपुर में इन इलाकों में लग सकता है लॉकडाउन!

Lockdown may occur in these areas in Jaipur- कोरोना को लेकर गृह विभाग की ओर से जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक राज्य के कंटेनमेंट जोन में अब राज्य सरकार लॉकडाउन की तैयारी कर रही है। ऐसे इलाकों में लॉकडाउन लगाया जाएगा, जहां पर कोरोना के सबसे ज्यादा संक्रमित मिल रहे हैं। जहां संक्रमण फैलने की संभावना सबसे ज्यादा है, उन गलियों को सील भी किया जा सकता है। हालांकि पूरे शहर या पूरे इलाकों को बंद करने से बचा जाएगा।