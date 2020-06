टिड्डी रेगिस्तान में केर और सांगरी को कर रहीं चट

पाकिस्तान से आ रहे टिड्डी दलों ( Locust ) का लगातार जैसलमेर सीमा से घुसकर भारतीय क्षेत्रों में हमला जारी हैं । टिड्डियां खासकर सीमांत रेगिस्तानी इलाकों ( Desert Area ) में खेजड़ी के पेड़ पर लगी सांगरी तथा केर के पेड़ों पर लगे केर को ( Kerr and Sangri ) चट कर रही ( Finishes up Kerr and Sangri ) है। ( Jaipur News )