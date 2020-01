लोकसभा में होनी चाहिए कम से कम एक हजार सीट

पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ( Pranab Mukharjee ) ने गुरुवार को कहा कि जनता तक पहुंच बनाने के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में सीटें बढ़ाने की जरूरत ( Loksabha and Assemblies seats need to be increased ) है। देश की आबादी के अनुसार लोक सभा में कम से कम एक हजार सांसद ( Lok Sabha should have at least one thousand MPs ) होने चाहिए। ( Jaipur News )