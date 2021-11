लोकसभा स्टेंडिंग कमेटी ने देखी स्मार्ट सिटी..., जताई आपत्ति

राजधानी जयपुर में रविवार को लोकसभा सचिवालय की स्टेंडिंग कमेटी आॅन अरबन डवलपमेंट (Standing Committee on Urban Development of Lok Sabha Secretariat) दौरे पर पहुंची। कमेटी चेयरमैन जगदंबिका पाल के नेतृत्व में कमेटी सदस्यों ने गोविंददेवजी मंदिर से दौरे की शुरुआत की। इस दौरान कमेटी ने स्मार्ट सिटी (Smart City Jaipur) के स्मार्ट रोड, हैरिटेज वॉक वे (Heritage Walk Way), मेट्रो आदि का दौरा कर काम की स्थिति का जायजा लिया।