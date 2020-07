‘दुःख-सुख के सहयोगी का यूं जाना व्यक्तिगत क्षति, शब्दों में बयां करना मुश्किल: राज्यपाल कलराज मिश्र

जयपुर

मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन के निधन ( Madhya Pradesh Governor Lalji Tandon passes away ) पर प्रदेश के नेताओं ने भी दुःख जताया है। राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया सहित कई नेताओं ने टंडन के निधन पर संवेदनाएं प्रकट की हैं।

राज्यपाल कलराज मिश्र ( Kalraj Mishra ) ने शोक सन्देश जारी करते हुए टंडन के साथ बिताये दिनों को याद किया। मिश्र ने अपने शोक सन्देश में लिखा, ‘आदरणीय लाल जी टण्डन का निधन मेरी व्यक्तिगत क्षति है, अपने कष्ट को शब्दों में व्यक्त करने में स्वयं को असमर्थ पा रहा हूँ, हमने एक परिवार की तरह बहुत समय साथ काम किया, और दुःख सुख के सहभागी रहे। प्रभु उनकी आत्मा को सद्गति व उनके परिजनों को यह असीम कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदन करें।’

वहीं लालजी टंडन के भाजपा संगठन में भूमिका को याद करते हुए मिश्र ने लिखा, ‘अपने राजनैतिक जीवन में भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने सदैव सम्पूर्ण निष्ठा व समर्पण के साथ काम किया और प्रत्येक कार्यकर्ता के प्रेरणास्रोत रहे। संगठन को मजबूत करने की दिशा उनके द्वारा दिया गया योगदान अतुलनीय है, उनके देहावसान से उत्पन्न निर्वात की भरपाई शीघ्र सम्भव नहीं।’

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( Ashok Gehlot ) ने शोक सन्देश जारी करते हुए लिखा, ‘मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन के निधन पर मेरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर उनके परिवार को इस क्षति को सहन करने की शक्ति दे।’

My heartfelt condolences at the passing away of #MadhyaPradesh Governor Sh. #LaljiTandon. May God give strength to his family to bear this loss. May his soul rest in peace.