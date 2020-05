मद्रास हाईकोर्ट ने शराब की आॅनलाइन बिक्री व होम डिलेवरी की दी अनुमति,दुकानें बंद करने के निर्देश

(Madras Highcourt) मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को (Tamilnadu) तमिलनाडू में (During Lock Down) लॉक डाउन समाप्त होने तक (Liquor Shops) शराब की दुकानें (close) बंद कर (Online sale and Home delivery) आॅनलाइन बिक्री और होम डिलेवरी की (Permission) अनुमति दे दी है।