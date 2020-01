इस हालत में थाने पहुंची महारानी कॉलेज की लड़की, पुलिस भी चौंक गई

Maharani college student raped, youth forcibly taken from coaching and took pornographic photos...युवक के खिलाफ रेप करने, अश्लील वीडियो और फोटोज बनाने एवं मारपीट करने का मुकदमा दर्ज कराया है। मामला विद्याधर नगर थाने में दर्ज कराया गया है। जांच विद्याधर नगर थानाधिकारी राधारमन कर रहे हैं।