महाराष्ट्र विवाद:सुप्रीम कोर्ट में आज छुट्टी के दिन सुबह 11:30 बजे सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) के दूसरे नंबर के वरिष्ठतम न्यायाधीश एन.वी. रमन की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय विशेष पीठ(Special Bench) महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में सरकार गठन के खिलाफ(Against Government Fprmation in Maharashtra) शिवसेना-राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी व कांग्रेस की रिट याचिका(Shiv Sena-NCP and Congress Pitition) पर रविवार को सुबह 11 बजकर 30 मिनट पर सुनवाई(Hearing on Sunday) करेगी।