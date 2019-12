Maharashtra : किसानों को संपूर्ण कर्जमाफी का भरोसा

किसानों को संपूर्ण कर्जमाफी का भरोसा

Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray on Wednesday assured a complete farm loan waiver in the state.

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुधवार को राज्य में किसानों को पूर्ण कृषि ऋण माफी का आश्वासन दिया।

ठाकरे का यह बयान शिवसेना की अगुवाई वाली सरकार की ओर से औपचारिक रूप से ऋण माफी योजना को मंजूरी देने के एक दिन बाद आया है, जिसके तहत एक अप्रेल 2015 से 31 मार्च, 2019 के बीच किसानों द्वारा लिए गए दो लाख रुपए तक के अल्पकालिक फसली ऋण को माफ किया जाएगा। ठाकरे ने वसंतदादा चीनी संस्थान की वार्षिक आम सभा को संबोधित करते हुए यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि हमने किसानों को तत्काल राहत के रूप में दो लाख रुपए (प्रति किसान) का ऋण माफ किया है, लेकिन हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनका पूरा (फसल) ऋण माफ किया जाए। इस अवसर पर राज्य में सत्तारूढ गठबंधन की सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख और संस्थान के अध्यक्ष शरद पवार भी उपस्थित थे।