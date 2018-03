Mahavir Jayanti 2018: हिन्‍दू कैलेंडर के अनुसार भगवान महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 13वीं तिथि को हुआ था। इसी वजह से जैन धर्म को मानने वाले इस दिन को महावीर जयंती के रूप में मनाते हैं। महावीर जयंती 2018 में गुरुवार, 29 मार्च यानी की आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। जैन धर्म के लिए यह प्रमुख और महत्वपूर्ण त्योहार है। महावीर जयंती के दिन उनके भक्त भगवान महावीर के लिए प्रार्थना गीत गाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और देश भर में गरीबों की मदद करते हैं। इस दिन उनके जन्म दिन की ख़ुशी में भक्ति यात्रा निकाली जाती है। आपको बता दें कि महावीर जैन के दर्शन में पांच प्रमुख सिद्धांत हैं जो जैन धर्म के आधार-स्तंभ हैं। ये दर्शन हैं- अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इसमें अहिंसा को सर्वोपरि माना गया है। महावीर जयंती जैन धर्मावलंबियों का सबसे बड़ा पर्व है।

आज के दिन देश के बड़े जैन मंदिरों की शोभा देखने योग्य होती है। जैन धर्म को मानने वाले महावीर जयंती के दिन गरीबों को अन्न, कपड़े, पैसे और अन्य वस्तुओं का दान करते हैं। Mahavir Jayanti 2018 पर लोग एक दूसरे को व्हाट्सएप, मैसेज और फेसबुक के जरिए महावीर जयंती की शुभकामनाएं एवं बधाई संदेश भी देते हैं। क्यों ना आप इस मौके पर अपने दोस्तों और परिवार को विश करें और उनके लिए मंगल कामना करें। तो अगर आप भी किसी को Mahavir Jayanti 2018 की शुभकामानएं भेजना चाहते हैं तो आप इन संदेशों का इस्तेमाल कर सकते हैं।

अगर किसी से कुछ सीखा है तोह

इन लोगो से सिखा

सेवा- श्रवण से

मर्यादा : राम से

अहिंसा : बुद्ध से

मित्रता :क्रिशन से

लक्ष्य :एकलव्य से

दान : कर्ण से

और तपस्या:महावीर से

हैप्पी महावीर जयंती

"सत्य" "अहिंसा" धर्म हमारा,

"नवकार" हमारी शान है,

"महावीर" जैसा नायक पाया....

"जैन हमारी पहचान है"

जय महावीर जयंती!

महावीर जिनका नाम है,

पलीताना जिनका धाम है,

अहिंसा जिनका नारा है,

ऐसे त्रिशला नंदन को

लाख प्रणाम हमारा है.

महावीर जयंती मुबारक हो

छोड़ो सारे वैर-विरोध

कभी न मन में लाना क्रोध

बच्चो यह सब बातें समझना

अच्छाई के मार्ग पर चलना

महावीर के शुभ वचनों का

जीवन में सब पालन करना।

हैप्पी महावीर जयंती

सम्पूर्ण धरा में फ़ैलाएं,

उनके उपदेशों का समीर

जय महावीर, जय महावीर

जय महावीर, जय महावीर

I always ask Lord Mahavir to give you what you DESERVE,

Not what you DESIRE!!

It is because your Desires may be few!

But you Deserve a LOT!

Happy Mahavir Jayanti!

Little keys can open big locks.

Simple words can express great thoughts.

I hope my simple pray can make your life great

Happy Mahavir Jayanti.

Hopefully Preaching of Lord Mahavir ie. right faith (samyak-darshana), right knowledge (samyak-jnana), and right conduct (samyak-charitra) together give us the real path to attain the liberation of one’s self.Happy Mahavir Jayanti!