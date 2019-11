महेन्द्र गोयल बुधवार सुबह लेगें हाईकोर्ट जज की शपथ

न्यायाधीशों (Judges) की कमी से जूझ रहे राजस्थान हाईकोर्ट में एक नए न्यायाधीश की नियुक्ति (Appointment of one Judge) हो गई है। राष्ट्रपति ने एडवोकेट महेन्द्र गोयल(Mahendra Goyal) के नियुक्ति वारंट(Warrant of appointment) जारी कर दिए हैं और कल सुबह साढे़ दस बजे जोधपुर मुख्य पीठ में मुख्य न्यायाधीश उन्हें पद व गोपनीयता की शपथ दिलाएगें।