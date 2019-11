Maid ran away with jewels worth about 3.25 lakhs : जयपुर। नौकरानी ( woman sarvent )मकान मालिक को चकमा देकर करीब सवा तीन लाख रुपए के जेवरात लेकर भाग निकली। सूचना पर विद्याधर नगर थाना ( vidhadhar nagar thana )पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

खास बात यह है कि पुलिस लगातार आमजन से नौकर व अन्य कर्मचारियों के वेरिफिकेशन ( verification )के लिए अपील करती रहती है। फिर भी लोग इस मामले में लापरवाही बरत रहे है। इसका खामियाजा भी आखिर में उन्हें भुगतना पड़ता है। लेकिन लोग सावचेत नहीं हो रहे है। कानून में यह भी प्रावधान किया गया है कि अगर मालिक नाैकर- किराएदार का वेरिफकेशन नहीं करवाता है ताे उसके खिलाफ मामला दर्ज करवाया जा सकता है आैर उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवार्इ हाेगी। ( rajasthan news )



पुलिस के ( jaipur police )अनुसार सेक्टर दो विद्याधर नगर निवासी डॉ. शेलेंद्र सिंह ने मामला दर्ज करवाया कि उसके घर पर मुन्नी देवी साफ-सफाई का काम करती है। एक नवम्बर को घर पर कोई नहीं था। इसका फायदा उठाकर मुन्नी ने घर से हाथ का सोने का कंगन, सोने का गले का हार, एक सोने का छोटा हार, सोने की तीन अंगूठी और पंद्रह हजार रुपए ले गए। घटना का पता उन्हें तब लगा जब उसकी पत्नी ने घर पर पहुंच कर अलमारी को चेक किया तो यह सामान नहीं मिला। इस पर पीडि़त ने पुलिस की शरण ली।

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह भी बात सामने आ रही है। इन्होंने नौकरानी का वेरिफिकेशन भी नहीं करवा रखा था। हुलिए के आधार पर पुलिस ने नौकरानी की तलाश शुरू कर दी है। शहर में लगातार नाैकर , चालक व अन्य कर्मचारियाें की वारदातें बढती जा रही है। पुलिस ने आॅनलाइन वेरिफिकेशन की भी व्यवस्था कर रखी है। जयपुर में नाैकर द्वारा हत्या , लूट जैसी वारदाताें काे भी अंजाम दिया जा चुका है। पुलिस ( jaipur police commissioner )काे भी इस प्रकार की लापरवाही के मामले में सख्ती बरतने की जरूरत है।