मालेगांव ब्लास्ट केस:ट्रायल जज का कार्यकाल बढाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

2008 के (Malegaon Blast case) मालेगांव ब्लास्ट केस की (Trial) ट्रायल कर रहे मुंबई कोर्ट के जज वी.एस.पढ़ालकर 29 फरवरी को (Due to retire ) रिटायर हो रहे हैं और उनका (extension on tenure) कार्यकाल बढ़ाने के लिए(Suprme court Of India) सुप्रीम कोर्ट मंे एक (Petition) याचिका दायर की गई है।