तेज रफ्तार कार ने पैदल जा रहे व्यक्ति को मारी टक्कर, हुई दर्दनाक मौत

तेजगति से आ रही कार की टक्कर से एक राहगीर की मौत ( man killed in car accident in jaipur ) हो गई। पुलिस ने मृतक की शिनाख्त नहीं होने पर शव को एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। ( accident in jaipur ) पुलिस ( jaipur police ) ने बताया कि देर रात करीब 12 बजे टोंक रोड पर सांगानेर पुलिया के पास से एक व्यक्ति पैदल जा रहा था।