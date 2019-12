शादी दूसरी जगह तय होने पर युवती को उठाने आया युवक, लोगों ने पेड़ से बांधकर पीटा

भाटीवाड़ गांव में एक युवक की युवती को उठाने (Man pick girl ) के लिए पहुंचा, लेकिन घर में महिलाओं की ओर से गीत-संगीत (Song and music) के चलते वह सफल नहीं हो सका। महिलाओं के शोर मचाने पर घर वाले जाग गए और युवक को पेड़ से बांध (Holding a young man tied to tree) दिया।

गुढागौडज़ी। झुंझुनूं जिले के भाटीवाड़ गांव में रविवार तड़के एक युवक की एक युवती को उठाने (Man pick girl ) के लिए फिल्मी अंदाज में पहुंचा, लेकिन घर में महिलाओं की ओर से गीत-संगीत (Song and music) के चलते वह सफल नहीं हो सका। महिलाओं के शोर मचाने पर घर वाले जाग गए और युवक को पकड़कर पेड़ से बांध (Holding a young man tied to tree) दिया। इसके बाद युवक की पिटाई की और पुलिस को सौंप (Handed over to police) दिया।

थानाधिकारी राजेंद्र शर्मा ने बताया कि भाटीवाड़ निवासी युवती के भाई मुकेश ने रिपोर्ट दी है कि रविवार को उसकी बहन की शादी के दौरान रविवार तड़के तीन बजे के करीब बाढ़ा की ढाणी तन जसरापुर निवासी लक्ष्मणसिंह अपने साथियों के साथ तलवार व पिस्टल लेकर उनके घर में घुस गया। उस दौरान महिलाएं गीत गा रही थी। लक्ष्मणसिंह ने उनके घर के दरवाजे के लात मार कर धमकी दी कि वह उस युवती को लेने आया है और उसे उठाकर ले जाएगा। यह दृश्य देखकर महिलाओं ने शोर मचाया तो अन्य परिजन व ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। इनको देखकर युवक व उसके साथी भागने लगे तो उनकी गाड़ी नाले में फंस गई, जिसके कारण ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया। उसी दौरान उनकी गाड़ी से बाथरूम की दीवार भी टूट गई। पुलिस ने गाड़ी व युवक लक्ष्मणसिंह को गिरफ्तार कर लिया।

दो साल पहले तय हुई थी सगाई

दूसरी ओर से युवक लक्ष्मणसिंह ने भी रिपोर्ट दी है कि वह दिल्ली एयरपोर्ट पर नौकरी करता है। करीब २ साल पहले इसी युवती से उसकी सगाई तय की गई थी। वह दो साल से उनके घर पैसे भी दे रहा था। इस दौरान करीब तीन लाख रुपए अभी तक वो युवती के घरवालों को दे चुका। पिछले दिनों से पैसे नही भिजवाए तो युवती के परिजनों से युवती का रिश्ता कहीं दूसरी जगह करके शादी तय कर दी। रविवार को युवती की शादी की सूचना लक्ष्मणसिंह को पता चली तो वह दिल्ली से उनके घर आया। जिसके बाद युवती के परिजनों ने उसे पेड़ से बांधकर कर पूरी तरह पीटा तथा उसकी गाड़ी में तोडफ़ोड़ कर दी। उसी दौरान उसके पास मौजूद ढाई लाख रुपए भी उन्होंने छीन लिए। पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।