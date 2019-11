BJP MP Maneka Gandhi on Monday came to the rescue of a monkey lying injured on the roadside in central Delhi, after a journalist posted a picture of the animal on Twitter and tagged former Union Minister.

घायल बंदर ने मेनका गांधी का ध्यान खींचा

Maneka Gandhi Sends Help Within an Hour After Journalist Tweets Image of Injured Monkey

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद मेनका गांधी सोमवार को मध्य दिल्ली में सड़क किनारे घायल पड़े एक बंदर को बचाने के लिए सामने आईं। इससे पहले एक पत्रकार ने पूर्व केंद्रीय मंत्री को टैग करते हुए इस पशु की फोटो ट्वीट की थी। मेनका गांधी को टैग किए गए ट्वीट के अनुसार- 'यह बंदर घायल हो गया है और बहुत बुरी हालत में है। कृपया कोई एनजीओ या पशु अधिकार कार्यकर्ता इसे बचाने के लिए सामने आए। यह रायसीना रोड, नई दिल्ली के समीप प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के पास है।' वन्यजीव पर खासा ध्यान देने वाली मेनका ने घंटेभर में ही इस पर प्रतिक्रिया दी और ट्वीट के जवाब में लिखा- 'मुझे टैग करने के लिए धन्यवाद। मैं संजय गांधी पशु देखभाल केंद्र में तत्काल उसके इलाज के लिए एक कार भेज रही हूं। कार कुछ देर में ही वहां पहुंच जाएगी।'