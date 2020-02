मनमोहन, आजाद ने ट्रंप के स्वागत भोज का निमंत्रण ठुकराया

पूर्व प्रधानमंत्री ( Former PM ) मनमोहन सिंह ( Manmohan Singh ) और राज्यसभा में विपक्ष के नेता ( Leader Opposition in Loksabha ) गुलामनबी आजाद ( Ghulamnabi Azad ) ने अमेरिकी राष्ट्रपति ( American President ) डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump ) के सम्मान में मंगलवार को राष्ट्रपति कोविंद की ओर से आयोजित स्वागत भोज ( Welcome Dinner ) के निमंत्रण को अस्वीकार ( Turn down the invitation ) कर दिया है। ( Jaipur News )

-मनमोहन सिंह ने पहले कर लिया था स्वीकार

-सोमवार को जताई आने में असमर्थता

-आजाद बोले...अध्यक्ष सोनिया को निमंत्रण नहीं दिया.. ऐसे में शिरकत करना अनुचित

नई दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री ( Former PM ) मनमोहन सिंह ( Manmohan Singh ) और राज्यसभा में विपक्ष के नेता ( Leader Opposition in Loksabha ) गुलामनबी आजाद ( Ghulamnabi Azad ) ने अमेरिकी राष्ट्रपति ( American President ) डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump ) के सम्मान में मंगलवार को राष्ट्रपति कोविंद की ओर से आयोजित स्वागत भोज ( Welcome Dinner ) के निमंत्रण को अस्वीकार ( Turn down the invitation ) कर दिया है। सिंह ने पहले निमंत्रण स्वीकार कर लिया था, लेकिन उनके नजदीकी सूत्रों ने बताया कि उन्होंने सोमवार को राष्ट्रपति भवन दफ्तर को समारोह में आ पाने में असमर्थता की जानकारी दे दी। आजाद के नजदीकी सूत्रों ने कहा कि चूंकि यह निमंत्रण कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी को नहीं भेजा गया ( Because Mrs. Sonia Gandhi is not invited ) है, इसलिए इसमें शिरकत करना अनुचित होगा। ( Jaipur News )

-अधीर रंजन पहले ही कर चुके अस्वीकार

लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने इन्हीं कारणों से पूर्व में ही निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था। दोनों सदनों में कांग्रेस नेताओं को ट्रंप के सम्मान में मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में होने वाले भोज समारोह के लिए आमंत्रित किया गया था।

-राष्ट्रपिता के नाम का उल्लेख नहीं करने पर कांग्रेस ने की ट्रंप की नदा

उधर, कांग्रेस ने गुजरात के साबरमती आश्रम की आगंतुक पुस्तिका में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का उल्लेख नहीं करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सोमवार को निंदा की। कांग्रेस के नेता एवं प्रवक्ता मनीष तिवारी ने साबरमती आश्रम की आगंतुक पुस्तिका के चित्रों को रिट्वीट कर एक पोस्ट में कहा कि यह उस नोट (ट्रंप के लिखे) का एक स्नैपशॉट है, जिसे किसी ने भेजा है। यह जाहिर तौर पर साबरमती में ट्रंप का लिखा नोट है। इसमें महात्मा गांधी का कोई उल्लेख नहीं। क्या वह यह जानते भी हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी कौन थे? ट्विटर पर साबरमती आश्रम की आगंतुक पुस्तिका के उस हिस्से को भी पोस्ट किया गया है जिसमें ट्रंप ने लिखा है,''मेरे दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस शानदार दौरे के लिए धन्यवाद। तिवारी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की भारत यात्रा के दौरान दिल्ली के राजघाट के आगंतुक पुस्तिका में की गई टिप्पणी को भी साझा किया है, जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी की जमकर तारीफ की थी। इसबीच कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी महात्मा गांधी के नाम का उल्लेख नहीं करने के लिए ट्रंप की कड़ी आलोचना की है।