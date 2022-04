शरीर में सोडियम की कमी से भी हो सकते है कई रोग

शरीर में सोडियम कॉन्सनट्रेट कम होने से कई तरह के लक्षण

शरीर में सोडियम की कमी से भी कई रोग हो सकते है। हाइपोनेट्रेमिया एक ऐसा मेडिकल टर्म है जिसे सामान्य शब्दों में शरीर में सोडियम की कमी हो जाना कह सकते है। सोडियम एक ऐसा जरूरी तत्व है, जो हृदय, कोशिकाओं और किडनी के फंक्शन को सुचारू बनाए रखने के लिए जरूरी है।

Many diseases can also occur due to lack of sodium in the body