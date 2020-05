कोरोना वॉरियर्स- कोरोना मरीजों की सेवा के लिए टाल दी शादी,एक मई को होने वाली थी शादी

जयपुर. कोरोना बीमारी को हराने के लिए चिकित्साकर्मी अपने घर (Marriage postponed to serve the Corona patients, the wedding was to be held on May 1) परिवार से दूरी बनाके दिन-रात मरीजों की सेवा में जुटे हैं, उनमें से एक चिकित्साकर्मी ने अपनी एक मई को होने वाली शादी को टाल दिया है।