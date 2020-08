दो पत्नी के रहते तीसरी महिला से शादी की, अब पुलिस कर रही जांच

जयपुर. दो पत्नी के रहते हुए तीसरी शादी की, अब तीसरी पत्नी को (Married to third woman with two wives) घर से निकाल दिया है। इस कारण पत्नी ने धोखाधडी कर शादी करने वाले आरोपी पति के खिलाफ कार्रवाई की गुहार पुलिस से लगाई है।