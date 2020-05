पांच लाख रुपए नहीं देने पर विवाहिता की हत्या,दहेज हत्या का मामला दर्ज

जयपुर. दहेज के लिए एक विवाहिता की हत्या करने का मामला सामने आया है। (Married woman murdered for not giving five lakh rupees, dowry murder case registered) मामला दर्ज होने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है।