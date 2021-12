Rajasthan Corona Update: राजस्थान में अब हर पात्र व्यक्ति के लिए वैक्सीन अनिवार्य

Rajasthan Corona Update:

राज्य सरकार ने कोरोना पर जारी की एडवाइजरी

राजस्थान में अब हर व्यक्ति के लिए मास्क अनिवार्य

प्रमुख शासन सचिव ने जिला कलक्टर्स के लिए जारी किए आदेश

Rajasthan Corona Update: राज्य में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ने और ओमिक्रॉन के मरीज बढ़ने के बाद अब सरकार ने सख्ती करने को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा ने सभी जिला कलक्टर्स को आदेश जारी कर मास्क अनिवार्य करने के निर्देश दे दिए हैं। अब हर व्यक्ति के लिए एक बार फिर मास्क अनिवार्य है। इसके लिए सरकार ने संबंधित अधिकारियों को सख्ती के साथ आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। अब बिना मास्क के कोई मिलता है तो उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। हालांकि इस पूरे आदेश में सरकार ने कहीं भी आयोजनों या समारोहों पर पाबंदी को शामिल नहीं किया है, जबकि इन दिनों न्यू ईयर को लेकर राज्यभर में आयोजन हो रहे हैं। इस आदेश के मुताबिक सभी जिला कलक्टर्स को अपने जिलों में सौ फीसदी वैक्सीनेशन को सुनिश्चित करना होगा।

Mask is now mandatory for every person in Rajasthan