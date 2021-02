10 फरवरी को ब्लॉक स्तर पर आयोजित किए जाएंगे जन सम्मेलन

केन्द्र सरकार द्वारा पारति कृषि काले कानूनों के विरोध में देशभर में चल रहे किसान आन्दोलन ( farmers 'movement ) के समर्थन में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ( All India Congress Committee ) के निर्देश पर 10 फरवरी को प्रदेश के सभी ब्लॉकों ( farmers 'movement in all the blocks ) में कांग्रेस ( Congress ) द्वारा किसानों के आन्दोलन के समर्थन में जन सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे।