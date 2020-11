छह नगर निगमों में मेयर की लड़ाई...आमने-सामने मुकाबला

राजस्थान ( Rajasthan ) के छहों (Six ) नगर निगमों के चुनाव ( Municipal Corporations Elections ) में कांग्रेस ( Congress ) और भाजपा ( BJP ) ने मेयर पद ( Mayor Post ) के लिए अपने अपने प्रत्याशी ( Candidates ) मैदान में उतार दिए ( Fielded ) है। ( Jaipur News )

-राजस्थान : जोड़-तोड का खेल, पार्षदों की बाड़ाबंदी, सेंधमारी की कोशिशें

-मतदान 10 नवंबर को

जयपुर। राजस्थान ( Rajasthan ) के छहों (Six ) नगर निगमों के चुनाव ( Municipal Corporations Elections ) में कांग्रेस ( Congress ) और भाजपा ( BJP ) ने मेयर पद ( Mayor Post ) के लिए अपने अपने प्रत्याशी ( Candidates ) मैदान में उतार दिए ( In The Ground ) है। ( Jaipur News ) इस पद के लिए मतदान 10 नवंबर को कराया जाएगा। हालांकि मेयर बनाने के लिए कांग्रेस और भाजपा को दो-दो नगर निगमों में स्पष्ट बहुमत मिला है। इनमें कांग्रेस को जोधपुर उत्तर और कोटा उत्तर में और भाजपा को जयपुर ग्रेटर और जोधपुर दक्षिण में बहुमत मिला है। जबकि जयपुर हैरिटेज में कांग्रेस को सर्वाधिक सीटें मिली थी और अब निर्दलीयों का साथ भी मिल गया है। वहीं कोटा दक्षिण में भी कांग्रेस को निर्दलीयों की मदद मिलने के आसार हैं, ऐसे में ये दोनों निगम भी कांग्रेस के पास आने की पूरी संभावना है। इस बीच दोनों दलों ने एक दूसरे के खेमे में सेंधमारी की कोशिशें शुरू कर दी हैं और इसीलिए सभी निगमों में अपने प्रत्याशी उतार रखे है। दोनों दलों ने एक दूसरे की सेंधमारी से बचने के लिए पार्षदों की बाड़ाबंदी कर उन्हें होटलों में ठहरा दिया है। इन्हें मतदान के दिन ही सीधे नगर निगम ले जाया जाएगा। कांग्रेस और भाजपा के बड़े नेता अपनी जोड़-तोड़ में लग गए है। कांग्रेस ने जयपुर में दोनों सीटों पर गुर्जर को मैदान में उतारा है, तो भाजपा ने भी एक सीट पर गुर्जर और दूसरी पर यादव कार्ड खेला है।

-जयपुर : भाजपा-कांग्रेस का गुर्जर प्रत्याशियों पर दांव

जयपुर नगर निगम हैरिटेज और ग्रेटर में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने महापौर पद के लिए प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। ऐसे में यह तय हो गया है कि मतदान के जरिए ही महापौर का चुनाव होगा। दोनों ही पार्टियों ने इस बार गुर्जरों पर दाव खेला है। कांग्रेस ने हैरिटेज और ग्रेटर दोनों ही नगर निगमों से गुर्जर प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। ग्रेटर से जहां दिव्या सिंह को टिकट दिया गया है, वहीं हैरिटेज से मुनेश कुमारी को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। माना जा रहा है नाराज गुर्जरों को मनाने के लिए पार्टी ने यह दांव खेला है। आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव भी होने हैं, ऐसे में पार्टी ने चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के मकसद से भी गुर्जर प्रत्याशियों पर दाव खेला है।

-भाजपा ने भी सोम्या गुर्जर को मैदान में उतारा

भाजपा ने भी ग्रेटर नगर निगम में सोम्या गुर्जर को मैदान में उतारा है। ग्रेटर के लिए शील धाभाई का भी नाम दावेदारों में था, लेकिन पार्टी ने युवा चेहरे पर भरोसा जताया है। सोम्या को टिकट देकर भाजपा ने भी गुर्जर समुदाय को साधने का काम किया है। यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि भाजपा हमेशा गुर्जरों के साथ है और रहेगी।

-सेंधमारी के भरोसे दोनों पार्टियां

महापौर चुनाव में दोनों पार्टियां सेंधमारी के भरोसे हैं। हैरिटेज में भाजपा के पास 42 वार्ड है, जबकि महापौर व बोर्ड बनाने के लिए 51 वार्डों की जरूरत है। निर्दलीय पार्षद कुसुम यादव को पार्टी ने प्रत्याशी बना दिया है, ऐसे में शेष 10 निर्दलीय प्रत्याशियों पर पार्टी ने डोरे डाल रखे हैं। उधर, कांग्रेस के भी ग्रेटर में 47 वार्ड हैं और बोर्ड व महापौर के लिए उसे चार और पार्षदों के साथ की जरूरत है। पार्टी दावा कर रही है कि जीते हुए 11 में से अधिकतर निर्दलीय उनके साथ है। ग्रेटर की बात की जाए तो यहां भाजपा के पास स्पष्ट बहुमत है। यहां भाजपा ने 88 सीटों पर जीत दर्ज की है, लेकिन कांग्रेस भी यहां 13 निर्दलीय प्रत्याशियों के साथ भाजपा में सेंधमारी के भरोसे है। कांग्रेस के 49 पार्षद जीते हैं, ऐसे में उन्हें बोर्ड बनाने के लिए करीब 28 पार्षद और चाहिए।

-लाटा को महापौर बनाने में सफल रही थी कांग्रेस

2018 में अशोक लाहोटी के महापौर बनने के बाद जनवरी, 2019 में हुए महापौर चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा में सेंधमारी करते हुए विष्णु लाटा को महापौर बनाया था। उस समय भाजपा के कुछ पार्षदों ने बागी प्रत्याशी विष्णु लाटा को मत दिया था, जिसकी वजह से भाजपा प्रत्याशी मनोज भारद्वाज महापौर नहीं बन पाए थे। इस वजह से भाजपा ने इस बार चुनाव परिणाम आने से पहले ही पार्षदों की बाड़ाबंदी कर दी। ये है दोनों

-नगर निगम का गणित

-जयपुर हैरिटेज

कुल वार्ड-100

कांग्रेस-47

भाजपा-42

निर्दलीय-11

..............................

-जयपुर ग्रेटर

कुल वार्ड-150

कांग्रेस-49

भाजपा-88

निर्दलीय-13