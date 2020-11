चिकित्सा विभाग ने जारी किए अस्पतालों से भार कम करने के नए आदेश

Medical Department issued new orders to reduce the load from hospitals- राजस्थान में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के बीच, जांचें बढ़ाने या संक्रमण कम करने की रणनीति बनाने की बजाय राज्य सरकार मरीजों को उनके घर के भरोसे छोड़ने के आदेश निकाल रही है।