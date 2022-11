हर साल महंगी होगी मेडिकल की पढ़ाई,5 साल में 30% से अधिक बढ़ी मेडिकल स्टूडेंटस की फीस,इस बार भी महंगा हुआ MBBS करना

Submitted by:

अ + अ - जयपुरPublished: Nov 02, 2022 10:49:49 am

राजस्थान में सरकारी मेडिकल कॉलेज में भी महंगा हुआ डॉक्टर बनने का सपना,गत वर्ष के मुकाबले दस प्रतिशत तक बढ़ी फीस

Medical education will be expensive every year