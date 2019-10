महिला ने दिया 5 बच्चों को जन्म

Meet the Mom Who Had 5 Babies All at Once in Rajasthan जयपुर . Zanana Hospital में आज सुबह करीब 8 बजकर 15 मिनट पर एक Woman ने पांच Childrens को जन्म दिया। रुखसाना नाम की 25-Year-Old महिला पिछले काफी समय से यहां जनाना अस्पताल में अपना उपचार करा रही थी। Night से ही महिला की तबीयत खराब थी और उसे उसने Operation से पांच बच्चों को जन्म दिया।