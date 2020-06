नौतपा के आखिरी दिन ज्यादातर जिलों में पारा 40 के नीचे

अंधड़ और बारिश ( Storm and Rains ) के चलते प्रदेश के अधिकतर जिलों ( Most Of Districts ) में फिलहाल गर्मी का प्रकोप कम ( Heat Outbreak Less ) हुआ है। मंगलवार को नौतपा का आखिरी दिन ( Lasy Day of Nautapa ) राज्य के अधिकतर जिलों में पारा 40 डिग्री के नीचे ( Mercury in most districts below 40 Degree ) रिकॉर्ड किया गया। ( Jaipur News )