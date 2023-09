गृह मंत्रालय ने सीएम गहलोत के हेलीकॉप्टर को उड़ान नहीं भरने के दावे को किया खारिज

MHA Claims, No Persmission From CM Gehlot Was Denied : केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने शनिवार को उस मीडिया रिपोर्ट का खंडन किया, जिसमें कहा गया था कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Rajasthan CM Ashok Gehlot) को उनकी हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए मंजूरी नहीं दी गई।

