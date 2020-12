चिकित्सा मंत्री ने गांधीवादी नेता रामेश्वर लाल के निधन पर व्यक्त किया शोक

Medical Minister expressed grief over the demise of Gandhian leader Rameshwar Lal चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने मसूदा विधायक राकेश पारीक के पिता और गांधीवादी नेता रामेश्वर लाल पारीक के निधन पर शोक व्यक्त किया है।