मंत्री के पति की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव

Cases of corona infection in the state : राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले ( Cases of corona infection in the state ) थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब राज्य की महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री ममता भूपेश ( state's Minister of State for Women and Child Development, Mamta Bhupesh's ) के पति की कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट ( covid positive report ) आई है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर मंत्री अगले सात दिन तक सेल्फ आइसोलेट रहेंगी। राज्यमंत्री ममता मंत्री भूपेश ने गत पांच दिनों में उनके और पति के सम्पर्क में आने वाले लोगों से एहतियात के तौर पर अपनी कोविड जांच करवाने की अपील की है। एक सप्ताह तक सेल्फ आइसोलेट में रहने की वजह से वह मिलने में असमर्थ रहेंगी।

उल्लेखनीय है कि मंत्री ममता भूपेश के पति डॉ. घनश्याम की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। गौरतलब है कि राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। हालांकि सरकारी स्तर पर कोविड 19 की टेस्ट क्षमता बढ़ाने के साथ ही सुरक्षा से जुड़े उपाय भी जारी हैं। लोगों से मास्क लगाकर रखने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के साथ ही सेनेटाइजेशन को लेकर भी अपील की जा रही हैं। राज्य में 6 सितंबर की सुबह तक के आंकड़ों पर गौर करें तो राज्य में कोरोना पॉजिटिव कुल मरीजों का आंकड़ा 90 हजार से ज्यादा पहुंच चुका है। इनमें से एक्टिव केसों की संख्या 15 हजार 577 रही है। वहीं, कोरोना से 1130 मरीजों की मौत हो चुकी है।