IAS Transfer List पर मंत्री Vishvendra Singh नाराज़, बोले- ‘आखिर सरकार निरंतरता क्यों नहीं रखती?’

जयपुर।

पर्यटन मंत्री विश्वेन्द्र सिंह ( Vishvendra Singh ) ने एक बार फिर सरकार में रहते हुए ‘सरकार विरोधी’ तेवर दिखा दिए हैं। इस बार उन्होंने सरकार की ओर से जारी हुई 103 आइएएस अफसरों के तबादल सूची ( IAS Officers Transfer List ) पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने खासतौर से कुम्हेर एसडीएम के तबादले पर नाराजगी ज़ाहिर की। हमेशा की तरह ट्विटर पर प्रतिक्रिया साझा की। पर्यटन मंत्री ने बार-बार तबादले करने और बेहतर काम करने वाले अधिकारियों को बदले जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है।

मंत्री विश्वेन्द्र ने दो ट्वीट किये। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा, ‘’हे भगवान! एसडीएम कुम्हेर का ट्रांसफर कर दिया गया, आखिर हम निरंतरता क्यों नहीं रख सकते? वे इतना बेहतरीन काम कर रहे थे।’

Oh Lord ! SDM Kumher has been transferred - like why can’t we just have consistency! The young gentleman was doing such great work!