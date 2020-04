Ashok Gehlot सरकार के दावों की Vishvendra Singh ने खोली पोल, बड़ी 'चूक' का जारी किया VIDEO

जयपुर।

राजस्थान सरकार भले ही कोरोना से जंग में पुख्ता बंदोबस्त होने का दावा कर रही है, लेकिन सरकार के ही मंत्री ही इन व्यवस्थाओं की पोल खोल रहे हैं। गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री विश्वेन्द्र सिंह ने कोरोना से निपटने के लिए सरकारी व्यवस्थाओं की ऐसी ही पोल खोल डाली है। इसे लेकर बाकायदा उन्होंने मौके पर पहुंचकर एक वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है।

विश्वेन्द्र सिंह का यह वीडियो राजस्थान-हरियाणा बॉर्डर का है, जहां बॉर्डर सील करने के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। वीडियो में मंत्रीजी इस बड़ी चूक पर नाराज़गी भी प्रकट कर रहे है।

Rajasthan - Hariyana border ! I am shocked that there is no border control and no police! pic.twitter.com/jLsE1iTK2h