Blackmailing: अश्लील वीडियो बनाकर नाबालिग छात्रा से नौ माह से बलात्कार

जयपुरPublished: Jan 28, 2023 02:32:44 pm Submitted by: Anand Mani Tripathi

Minor girl raped from nine months blackmailing by Video : राजस्थान के चुरू जिले के शहरी क्षेत्र में एक 17 वर्षीय कॉलेज छात्रा का अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर बलात्कार करने का मामला सामने आया है। आरोपी ने 9 महीने तक नाबालिग छात्रा को अपनी हवस का शिकार बनाया। मामले का खुलासा तब हुआ जब आरोपी की प्रताड़ना से परेशान छात्रा ने खुदकुशी का प्रयास किया।