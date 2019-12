आज अदालत में पेश होगा 6 साल की मासूम के साथ बलात्कार व हत्या करने वाला आरोपी

Minor Rape And Murder in Rajasthan: टोंक जिले के अलीगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में 6 साल की मासूम के साथ बलात्कार व हत्या ( Minor Rape in Tonk ) करने वाले आरोपी को पुलिस ने सोमवार दोपहर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी को आज अदालत में पेश करेगी...