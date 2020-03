रामनिवास मिर्धा एवं जसवंत सिंह राजस्थान से सर्वाधिक चार बार पहुंचे राज्यसभा

पूर्व केंद्रीय मंत्री रामनिवास मिर्धा ( RamniWas Mirdha ) एवं जसवंत सिंह ( Jaswant Singh ) राजस्थान से सर्वाधिक चार बार ( Elected four times from Rajasthan ) राज्यसभा ( For Rajya Sabha ) पहुंचे, जबकि शारदा भार्गव, रामदास अग्रवाल सहित आठ उम्मीदवार तीन बार राज्यसभा पहुंचने में सफल रहे। ( Jaipur News )