पठान की विधायक ने की तारीफ, गेहूं में मिली थी एक किलो चांदी

जयपुरPublished: Feb 05, 2023 10:54:29 pm Submitted by: Anand Mani Tripathi

One kilo of silver found in the wheat that came to be grinded on the mill : उदयपुर के भीण्डर में एक आटा चक्की पर एक व्यक्ति गेहूं पिसवाने के लिए लाया जिसमें गेहूं के साथ 1 किलो चांदी निकली। इसकी जानकारी उस समय लगी जब आटा चक्की जाम हो गई। चक्की मालिक ने देखा तो उसमें चांदी का जेवर फंसा था। इसके बाद आटा चक्की मालिक ने तुरन्त गेहूं रखकर गए व्यक्ति का पता लगाया और चांदी उसको लौटाई।

wheat and atta