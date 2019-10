विधायक के बिगड़े बोल, कहा- बीडीओ को एपीओ नहीं किया तो गधे पर बैठाकर घुमाऊंगा

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के घाटोल विधायक हरेंद्र निनामा (Ghatol MLA Harendra Ninama) के बिगड़े बोल (Spoiled words) सामने आए। उपखंड अधिकारी (Subdivision Officer) को ज्ञापन देते समय विधायक निनामा ने कहा कि विकास अधिकारी (BDO) को एपीओ (APO) नहीं किया तो उसे गधे पर बैठाकर घुमाऊंगा (sit on the donkey and rotate)।