राजस्थान में फिर से मॉब लिंचिंग, बेल्टों से पीटा, वीडियो वायरल

Mob lynching again in Rajasthan, beaten with belts, video goes viral...पीड़ित के गंभीर रूप से घायल होने पर 10 साल तक की सजा और 50 हजार से 3 लाख रुपये तक का जुर्माना दोषियों को भुगतना होगा। उन्मादी हिंसा में किसी भी रूप से सहायता करने वाले को भी वही सजा मिलेगी जो, हिंसा करने वाले को मिलेगी