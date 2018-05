जयपुर।

राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज अपना 65 वां जन्मदिवस मना रहीं हैं। इस बार वे अपने जन्मदिवस के मौके पर झुंझुनूं में हैं। उनका इस बार का जन्मदिवस इसलिए भी बेहद ख़ास बना हुआ है क्योंकि इस दिन उनके साथ देश के प्रधानमंत्री की भी मौजूदगी रहेगी। दरअसल, पीएम नरेंद्र मोदी 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' अभियान की राष्ट्रीय लॉन्चिंग के लिए राजस्थान के झुंझुनूं में रहेंगें। यहीं से वे राष्ट्रीय पोषण मिशन की भी शुरुआत करेंगें।



एक्स सीएम से पहले आई पीएम की बधाई

राजे को सबसे पहले बर्थडे विश पीएम मोदी ने किया। उन्होंने सुबह-सुबह 6 बजकर 46 मिनिट पर ट्वीट कर राजे को बधाई दे दी। इसके बाद राजे को बर्थडे विश करने का जैसे तांता लग गया। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर राजे को बधाई दी। उनका ट्वीट पीएम मोदी के ट्वीट के करीब। तीन घंटे के बाद सुबह 9 बजकर 7 मिनिट पर आया।

एक्स सीएम गहलोत ने भी दी बधाई

सीएम वसुंधरा राजे के जन्मदिवस के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन्हें शुभकामनाएं दीं हैं। ट्वीट के ज़रिए गहलोत ने अपने शुभकामना सन्देश में लिखा है, ''वसुंधरा राजे जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। उनके स्वस्थ, लंबी और सुखी जीवन की कामना करता हूं।''

Birthday Greetings to CM Smt Vasundhara Raje Ji. May she be blessed with healthy, long and happy life. @VasundharaBJP — Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) March 8, 2018

पीएम मोदी ने यूं दी बधाई

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी राजस्थान दौरे पर पहुंचने से पहले ट्वीट के ज़रिये राजे को जन्मदिवस की बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट अपने शुभकामना एवं बधाई संदेश में लिखा है, ''राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा जी को जन्मदिन की बधाई। अपने लंबे राजनीतिक जीवन में उन्होंने राजस्थान और हमारे देश के लोगों की परिश्रम के साथ सेवा की है। ईश्वर से उनकी लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना है।''

Birthday greetings to Rajasthan CM @VasundharaBJP Ji. In her long political career, she has assiduously served the people of Rajasthan and our nation. May Almighty bless her with a long life and good health. — Narendra Modi (@narendramodi) March 8, 2018

सांसदों-नेताओं- जानी-मानी हस्तियों ने भी दी बधाई

राजे को जन्मदिन की बधाई देने वालों में राजनेताओं से लेकर कई जानी मानी हस्तियां भी हैं। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, सांसद ओम बिड़ला, सांसद रामचरण बोहरा सहित कई लोगों ने राजे को बधाई सन्देश भेजा है।

Many many happy returns of the day Hon. CM @VasundharaBJP . What a coincidence that it is on #InternationalWomensDay. Prayers for your good health and happiness. — Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) March 8, 2018

A very Happy Birthday to @VasundharaBJP ji. May God bless her with a long and healthy life! — Rajyavardhan Rathore (@Ra_THORe) March 8, 2018

Birthday greetings to @VasundharaBJP ji ; here’s wishing her good health and success in all her endeavours. — Smriti Z Irani (@smritiirani) March 8, 2018