मोदी-ट्रंप की बैठक पर भाजपा के जश्न को लेकर कांग्रेस ने रखी ये मांग...

कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप(Modi-Trump) के साथ बहुप्रतीक्षित बैठक(Meeting) को देश की अपेक्षाओं पर खरा उतरने में विफल (Failled)करार देते हुए रविवार को कहा कि इस यात्रा का ऐसा कोई ठोस नतीजा नहीं रहा जिससे भाजपा के जश्न को युक्तिसंगत ठहराया जा सके। प्रधानमंत्री अपनी सरकारी यात्रा का आकलन (the assessment of the official visit) राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ साझा करें (Share With the leaders of political parties), तो कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत करेगी।