हल्की बौछारों तक सिमटा मानसून पूर्व बारिश का दौर, प्रदेश के आठ शहरों में पारा 40 डिग्री से ऊपर

जयपुर। प्रदेश में बीते दिनों हुई झमाझम बारिश के बाद मानसून पूर्व बारिश ( Pre Monsoon 2019 in Rajasthan ) थम गई है। हालांकि पूर्वी राजस्थान ( Monsoon 2019 in Rajasthan ) के कुछ इलाकों में हल्की व मध्यम बारिश हुई है, लेकिन प्रदेश का पश्चिमी इलाका फिर से गर्मी की चपेट में आ गया है। पश्चिमी राजस्थान ( hot weather in west rajasthan ) में दिन में तापमान 40 डिग्री के पार दर्ज हो रहा है और दिन में गर्मी तीखे तेवर दिखा रही है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 48 घंटे में जम्मू-कश्मीर में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने पर पूर्वोत्तर राज्यों में मानसून पूर्व बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। ऐसे में प्रदेश में भी कई इलाकों में अगले सप्ताह के मध्य तक बारिश होने की उम्मीद है।

आठ शहरों में पारा 40 पार

प्रदेश में मानसून के इंतजार के बीच शनिवार को आठ शहरों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा और गर्मी ने परेशान कर दिया। चूरू में पारा सर्वाधिक 43.8 डिग्री दर्ज किया गया। फतेहपुर में अधिकतम तापमान 42 डिग्री पहुंच गया है। इससे शेखावाटी फिर भीषण गर्मी की चपेट में आ गया है। सीकर में सुबह से धूप के तल्ख तेवर रहे। राजधानी जयपुर में आठ दिन बाद तापमान 40 डिग्री पार हो गया है। इससे पहले 14 जून को तापमान 40 डिग्री था। शनिवार को तापमान 40.1 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं रात का पारा 29.8 डिग्री रहा।



बीकानेर में पारा 43.5, बाड़मेर में 41.6, जैसलमेर में 42.6, जोधपुर मेंं 41.2, श्रीगंगानगर में 42.4 डिग्री दर्ज किया गया।

बीते चौबीस घंटे में प्रदेश के पूर्वोत्तर इलाकों में दिन व रात में पारा सामान्य रहा। हालांकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री से ज्यादा रहने पर गर्मी के तेवर तीखे हो रहे हैं। राजधानी जयपुर में शुक्रवार को बादलों की रही आवाजाही से दिन के तापमान में आंशिक गिरावट हुई वहीं बीती रात पारा सामान्य रहा है। शहर में आज सुबह छह बजे अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रेकॉर्ड हुआ है। स्थानीय मौसम केंद्र के अनुसार प्रदेश के दक्षिण पूर्व इलाकों में निम्न वायुदाब क्षेत्र बन रहा है और बंगाल की खाड़ी से आ रही ठंडी हवा के असर से राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के उत्तर पूर्वी भागों में छितराए बादलों की आवाजाही रहने और कुछ स्थानों पर मेघगर्जन के साथ छितराई बारिश होने की संभावना है।







आगे बढ़ेगी मानसून एक्सप्रेस

दक्षिण पश्चिमी मानसून महाराष्ट, के दक्षिण मध्य इलाकों के साथ मराठवाड़ा के कई इलाकों को कवर कर गया है। कनार्टक के तटीय इलाके, कोंकण, गोवा, उत्तर-पूर्वी राज्यों समेत पश्चिम बंगाल के कई भागों में भी मानसून की सक्रियता बढ़ रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले तीन दिन में मानसून मध्य अरब सागर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के शेष भागों के साथ पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड और ओडिशा के कई इलाकों को तर कर देगा।

