विंड पैटर्न में बदलाव कराएगा राजस्थान में झमाझम बारिश, 1 से 3 जुलाई तक देश के मध्य भागों में मानसून देगा दस्तक

Monsoon 2019 in Rajasthan : राजस्थान में अगले सप्ताह की शुरूआत के साथ ही झमाझम बारिश ( Rain in Rajasthan ) का दौर होने की उम्मीद है। विंड पैटर्न में बदलाव होने के साथ ही प्रदेश के उत्तर पूर्वी इलाकों में झमाझम बारिश ( Monsoon 2019 in Rajasthan ) होने की उम्मीद है...