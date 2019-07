राजस्थान : शाहपुरा में झमाझम बारिश, 24 घंटे में करीब 100 एमएम हुई दर्ज, पश्चिमी राजस्थान में अभी भी इंतजार

Current Monsoon in Rajasthan : Rain Forecast : राजस्थान में मानसून की दस्तक ( Monsoon 2019 in Rajasthan ) हो चुकी है। कई जिलों में बारिश का दौर ( heavy rain in rajasthan today ) है तो कहीं दूर-दूर तक ही राहत नहीं है। जहां शाहपुरा में 24 घंटे में करीब 100 एमएम बारिश दर्ज ( Rain in Shahpura ) की गई है। वहीं, पश्चिमी राजस्थान के लोग मानसून की पहली बारिश के लिए ही तरस ( Monsoon in West Rajasthan ) रहे हैं।