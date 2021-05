मानसून सिर पर, गंदगी से अटी शहर की गलियां

मानसून जल्द ही आ सकता (Monsoon come soon) है, लेकिन मानसून से पहले की तैयारियां इसबार अभी तक अधूरी है। बारिश से पहले शहर की गंदी गलियों की सफाई (Cleaning the dirty streets of the city) होना जरूरी है, लेकिन नगर निगम हेरिटेज की अनदेखी के चलते शहर की 5400 गंदी गलियां कचरे से अटी पड़ी है। हकीकत में अभी तक सिर्फ 10 फीसदी गंदी गलियां ही साफ नहीं हुई है।